Бывшие бизнес-партнеры краснодарского экс-депутата Фурсы считают его рейдером

Экс-хозяин ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» (МПК) Александр Кутков, бизнесмен из Динского района Алексей Будилов и учредитель ООО «Завод по изоляции труб» Игорь Крамаренко дали журналисту Евгению Михайлову из Ростова большое интервью. Об этом пишет argumenti.ru.
По словам бизнесменов, Сергей Фурса, используя противозаконные методы, брал под контроль предприятия, доводя их до банкротства. Здесь имеется в виду подделка документов.
Игорь Крамаренко считает Фурсу самым великим рейдером Кубани. В прошлом предприниматели дружили. Учредитель ООО «Завод по изоляции труб» сетовал знакомому на финансовые трудности предприятия. Фурса дал согласие купить задолженность завода с условием в дальнейшем возврата денежных средств по ставке 12% годовых.
В конце концов Крамаренко и Фурса договорились. Бывший чиновник заявил, что трубный бизнес ему не нужен, якобы сложный, он о нем ничего не знает. В итоге Фурса в настоящее время, возможно, украл все деньги, заработанные заводом.
Экс-хозяин ООО «Васюринский МПК» Александр Кутков не сомневается, что Сергей Фурса защищает интересы представителей концерна «Покровский». Связь очевидна. Сначала появились «покровские», далее Фурса. Последний делает для «покровских» все. Не исключено, что они его финансируют.
Алексей Будилов также уверен, что в Динском районе Сергей Фурса занимается скупкой земель для концерна «Покровский», руководство которого обеспечивает экс-депутату благоприятные условия.
Будилов подробнее рассказал о Фурсе и «покровских». Доли бизнесмена арестовали в очередной раз. Против Будилова было возбуждено уголовное дело. Здесь также использовались информационные наезды и иски с арестами. Кто-то очень плотно сотрудничает с правоохранительными и судебными органами, что является ярчайшим почерком концерна «Покровский». То же самое наблюдалось при столкновениях «покровских» с «кущевскими». Тут имеются в виду захваты земель.
Александр Кутков просит стражей закона обратить внимание на Сергея Фурсу. Методы работы бывшего чиновника надо проверить на соответствие закону.
Экс-хозяину ООО «Васюринский МПК» остается надеяться, что полиция разберется с Фурсой, ведь его связь с «покровскими» очевидна.
Бизнесмен Алексей Будилов требует проверить законность происхождения денег, на которые Сергей Фурса скупал хозяйства в Динском районе.