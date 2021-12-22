Бывшие бизнес-партнеры краснодарского экс-депутата Фурсы считают его рейдером

Будилов подробнее рассказал о Фурсе и «покровских». Доли бизнесмена арестовали в очередной раз. Против Будилова было возбуждено уголовное дело. Здесь также использовались информационные наезды и иски с арестами. Кто-то очень плотно сотрудничает с правоохранительными и судебными органами, что является ярчайшим почерком концерна «Покровский». То же самое наблюдалось при столкновениях «покровских» с «кущевскими». Тут имеются в виду захваты земель.