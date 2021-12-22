Группа "Россети" ввела в эксплуатацию подстанцию "Полевая" в Ростовской области

Группа “Россети” в День энергетика запустила четыре новых энергетических объекта в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве. В день запуска прошла торжественная церемония в формате видео-конференц-связи.

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что в торжественной церемонии приняли участие зампредседателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и глава группы “Россети”, руководители дочерних предприятий ПАО “Россети”: «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион». Энергетический объект в Ростовской области - подстанция 110 кВ “Полевая” была построена энергетиками с нуля. Она обеспечивает выдачу мощности 120 МВт Марченковской ветроэлектростанции. Этот энергетический объект на юге России является одним из самых современных. Подстанция будет передавать электроэнергию от сорока восьми ветроэлектрических установок Марченковской ВЭС в электросети 110 кВ. При строительстве объекта специалисты использовали современное техническое оснащение, соответствующее мировым стандартам. Также были применены передовые конструктивные решения, которые обеспечивают надежность эксплуатации и безопасность обслуживающего персонала. Также энергетики провели модернизацию объектов, участвующих в обслуживании Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса - подстанции 110 кВ “Горный щит” и “Бенжереп-2”, провели первый этап реконструкции подстанции “Лесная” на 220 кВ в Новой Москве. Последний энергетический объект обеспечит стабильное энергоснабжение в радиусе двадцати километров и решит вопрос с дефицитом электроэнергии на ближайшие пять лет. По словам Александра Новака, новые энергообъекты обеспечивают энергоснабжение десятков тысяч жителей, социально значимые объекты и промышленные предприятия. При реализации проектов применялись инновационные технологии и современное техническое оснащение. В итоге надежность и качество энергоснабжения значительно повысятся, а также можно будет присоединить к сети новых потребителей. Необходимо отметить, что при строительстве и реконструкции энергетических объектов энергетики использовали преимущественно оборудование российского производства - отечественного оснащения на подстанциях свыше девяносто пяти процентов. Кроме этого, на объектах реализованы решения по дистанционной наблюдаемости и интеллектуальному учету электрической энергии. Глава ПАО “Россети” Андрей Рюмин отметил, что компания стремится к развитию на опережение, учитывая потребности - настоящие и будущие, клиентов. Приоритетными являются единые стандарты, подходы, а также высокое качество обслуживания на всей территории присутствия. Несмотря на то что у объектов разные задачи, у них есть общая черта - при реализации проектов применены актуальные решения, которые обеспечивают высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям.

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