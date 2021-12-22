На 20% снизилась прибыль уральских строителей в 2021 году

Подрядчики, занятые в промышленном и гражданском строительстве Свердловской области, рассказали об итогах года. Опрос проводился среди двух тысяч участников СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

86% участников опроса отметили, что в 2021 году не наблюдался подъем или снижение объемов подрядного строительства. Однако застройщики заявили о росте объемов жилья. При этом прибыль компаний по сравнению с 2020 годом снизилась на 20%. Основной причиной этого стало увеличение стоимости стройматериалов (до 100%) и на услуги работников (до 25%). На сегодняшний день цены на некоторые стройматериалы до сих пор продолжают расти, соответственно дорожает себестоимость труда. Привлечение мигрантов на строительные площадки не дало особого результата по увеличению прибыли, так как билеты для иностранных граждан стоят дорого. Кроме того, они завышают расценки, рассчитывая получить больше из-за дефицита кадров. Пора строить вместе с местными рабочими. Получается, что сегодня строителям не удалось окончательно разрешить проблему с теми, кто работает руками, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. Также в 2021 году подрядчики стали меньше интересоваться реновацией и государственно-частным партнерством. Респонденты пояснили, что это достаточно долгий инвестиционный процесс, поэтому выгоднее вести строительство обычных объектов. Опрашиваемые отметили 10% рост бюджетного строительства и считают такие работы выгоднее, чем коммерческое строительство. Причиной этого респонденты называют то, что в госконтрактах стоимость может пересчитываться. В 2022 году для подрядчиков появятся новые возможности в сфере строительства, о которых они просили. Так, с января вступит в силу изменение в законодательстве по социальным и муниципальным объектам. Будет определен точный срок выплаты денежных средств за выполненные работы, а также предпочтение при определении победителя закупок будет отдаваться более «опытным» подрядчикам. Кроме того, со следующего года в государственных заказах становится обязательным размещение 3D-модели объектов, сейчас разрабатывается ГОСТ. Он будет представлен в 24 февраля 2022 года в столице Урала на международном форуме World Build/State Contract.

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