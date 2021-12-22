Накануне досрочных каникул у тагильских школьников не работает «Сетевой город»

Дистанционный сервис «Сетевой город. Образование» несколько дней не работает в Нижнем Тагиле. При этом каникулы у школьников наступят на неделю раньше, 25 декабря.

В родительском чате нам сообщили, что «Сетевой город» в ближайшее время работать не будет. Все оценки за четверть будут выставлены в бумажный дневник, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. По ее словам, сбой в работе системы доставляет большие неудобства. Школьники не могут посмотреть четвертные оценки и исправить долги, если они имеются. А у родителей нет возможности проконтролировать учебный процесс. Фото: TagilCity.ru Напомним, тагильчане периодически жалуются на работу «Сетевого города». Технические сбои часто происходят в работе сервиса. Управление образования города связывает это с большой нагрузкой на сайт. «Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» сервис «Сетевой город»

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