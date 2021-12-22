Накануне досрочных каникул у тагильских школьников не работает «Сетевой город»

В родительском чате нам сообщили, что «Сетевой город» в ближайшее время работать не будет. Все оценки за четверть будут выставлены в бумажный дневник, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
По ее словам, сбой в работе системы доставляет большие неудобства. Школьники не могут посмотреть четвертные оценки и исправить долги, если они имеются. А у родителей нет возможности проконтролировать учебный процесс.
Напомним, тагильчане периодически жалуются на работу «Сетевого города». Технические сбои часто происходят в работе сервиса. Управление образования города связывает это с большой нагрузкой на сайт.