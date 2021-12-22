Под петицией в защиту кооператива «Бест Вей» поставили подписи более 15 000 человек

Пайщики записали и выложили на своих страницах в соцсетях более 20 видео в защиту кооператива. Об этом пишет newizv.ru.
17 ноября кооператив попал в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности. Его руководство заявило, что проверка ПК перед этим никем не проводилась. В середине декабря по предписанию Генеральной прокуратуры России сайт кооператива, через который проводятся платежи, был заблокирован.
В Москве 24 декабря должна состояться пресс-конференция руководителей кооператива по ситуации, складывающейся вокруг него, и иску, поданному к Центробанку, об исключении кооператива из «списка неблагонадежных».