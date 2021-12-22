Предприятие Свердловской области не доплатило государству 200 млн руб налогов

Предприятие Свердловской области не доплатило государству 200 млн руб налогов
Предприятие Свердловской области не доплатило государству 200 млн руб налогов
Сегодня, 14:38ОбществоФото: 1mi
Свердловское предприятие ООО «НикаПетротэк» оказалось в эпицентре скандала, который связан с укрывательством налогов в крупном размере.

Фундамент этой версии составили материалы проверки, предоставленные в Следком региональным управлением Федеральной налоговой службы. В ходе проверки было установлено, что головной офис компании находится в Екатеринбурге, а на рынке она существует семь лет. И за это время провела немало успешных коммерческих сделок. Однако у следствия есть достоверные данные о том, что компания скрывала налоги.

В одну из деклараций, представленной в Инспекцию ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга, организация вписала заведомо ложные сведения о нескольких, якобы оформленных сделках. На деле же они не заключались, а значит предприятие экономило, а не тратило деньги. Вопросы у следствия возникли по финансовым операциям за период с 1 января 2016 года по 28 марта 2017 года.

ООО «Юниторг», ООО «Энергомаш», ООО «БелстарПлюс», ООО «Луцера» — все это фирмы, с которыми якобы имелись соглашения. Но следователи выяснили: это фикция. И возбудили уголовное дело, в котором фигурирует экс-директор ООО «НикаПетротэк» Павел Русинов, который уволился за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела, сообщает «КП-Екатеринбург».

Свердловская областьналогиЕкатеринбург
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