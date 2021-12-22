Прием заявок на участие в конкурсе “Лучник Future” продолжается до 15 января

В 2021 году впервые проводится всероссийский конкурс среди студенческих команд в сфере развития общественных связей “Лучник Future”. 94 команды из 38 университетов 19 городов России, включая Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Красноярск, уже приняли в нем участие.

Исполнительный директор “Лучник Future” Юлия Мохова обратила внимание на то, что ранее в нашей стране студентам никогда не предоставлялась возможность не просто подумать над решением задач в теории, но и создать коммуникационную стратегию для реального бизнеса или общественной организации. Как сообщает inkazan.ru, в случае победы конкурсанты смогут поучаствовать в реализации кейса или даже получить работу. Команды должны будут решить семь реальных PR-кейсов, которые предоставят партнеры конкурса – коммерческие и общественные организации. Так, студенты будут работать над составлением коммуникационной кампании по продвижению стипендий учащимся отечественных университетов или по обучению граждан азам финансовой безопасности. Команды должны будут представить жюри проекты по привлечению россиян в “Национальный регистр доноров костного мозга”. Такая задача для студентов была поставлена благотворительным фондом “Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова” (РДКМ). Конкурсанты также будут участвовать в “Новом социальном векторе” и займутся подготовкой предложений в коммуникационную кампанию по вовлечению работников и иных граждан в социальную программу одного из партнеров конкурса. Также партнеры подготовили для соревнующихся такие задачи, как повышение узнаваемости бренда среди молодого поколения, инвестиционной привлекательности компании для привлечения частных инвесторов, формирование стратегии антикризисных коммуникаций для разрешения конфликтов при замене цифрового оборудования в многоквартирных зданиях. Заявки с решением задач будут приниматься до 15 января следующего года. Конкурс был учрежден дирекцией Национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”. Оператором мероприятия стала коммуникационная группа JAMP, а медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнером “Лучник Future”.

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