РЭО назвал лучших региональных операторов России

РЭО назвал лучших региональных операторов России
РЭО назвал лучших региональных операторов России
Сегодня, 14:00ОбществоФото: фрагмент видео
Российский экологический оператор опубликовал рейтинг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В него вошли 20 региональных операторов. Первые позиции заняли организации Московской и Брянской областей. «Зеленый рейтинг» будут публиковать каждый год.

Как сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, рейтинг даёт возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По словам Буцаева, для составления рейтинга отобрали критерии, провели статистическую оценку. Помимо этого, сообщил Буцаев, сотрудники РЭО на регулярной основе мониторят деятельность региональных операторов, собирают информацию и каждый день анализируют ситуацию, пишет rg.ru.

«Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли. Поздравляю!» — сказал Буцаев.

Региональных операторов оценивали по следующим критериям: собираемости платежей, работе с волонтерскими движениями, проведению просветительских акций, посвященных осознанному потреблению, степени удовлетворенности граждан качеством оказания услуги по обращению с ТКО, охвату граждан платежами за

коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Лучшими регоператорами признали ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Московская область), ООО «Хартия» (Московская область), АО «Чистая планета» (Брянская область), ЕМУП «Спецавтобаза» (Свердловская область), ООО САХ (Удмуртская Республика).

Для составления «Зелёного рейтинга» опирались на базу показателей статистики и итоги соцопроса. В рейтинг вошли как статистические данные, так и результаты социологического опроса россиян. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные и оценить уровень социального настроения и восприятия изменений в отрасли обращения с ТКО, которые происходят.

Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, данные ФОИВ и РОИВ, регоператоров и информацию цифровой системы «РЭО Радар», верифицированную анкету участника «Зеленого рейтинга», отчет по сообщениям в СМИ.

Собранные по результатам соцопроса данные свидетельствуют о том, насколько качественны и доступны инфраструктура и услуги по обращению с ТКО, а также об осведомленности и отношении людей к реформе и происходящим изменениям.

Телефонный опрос (CATI) выполняли по специально разработанной выборке в ноябре этого года. Опрос репрезентирует жителей каждого субъекта РФ в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки не более 3,4%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы