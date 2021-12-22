РЭО назвал лучших региональных операторов России

Как сообщил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, рейтинг даёт возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По словам Буцаева, для составления рейтинга отобрали критерии, провели статистическую оценку. Помимо этого, сообщил Буцаев, сотрудники РЭО на регулярной основе мониторят деятельность региональных операторов, собирают информацию и каждый день анализируют ситуацию, пишет rg.ru.
«Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли. Поздравляю!» — сказал Буцаев.
Региональных операторов оценивали по следующим критериям: собираемости платежей, работе с волонтерскими движениями, проведению просветительских акций, посвященных осознанному потреблению, степени удовлетворенности граждан качеством оказания услуги по обращению с ТКО, охвату граждан платежами за
коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Лучшими регоператорами признали ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Московская область), ООО «Хартия» (Московская область), АО «Чистая планета» (Брянская область), ЕМУП «Спецавтобаза» (Свердловская область), ООО САХ (Удмуртская Республика).
Для составления «Зелёного рейтинга» опирались на базу показателей статистики и итоги соцопроса. В рейтинг вошли как статистические данные, так и результаты социологического опроса россиян. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные и оценить уровень социального настроения и восприятия изменений в отрасли обращения с ТКО, которые происходят.
Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, данные ФОИВ и РОИВ, регоператоров и информацию цифровой системы «РЭО Радар», верифицированную анкету участника «Зеленого рейтинга», отчет по сообщениям в СМИ.
Собранные по результатам соцопроса данные свидетельствуют о том, насколько качественны и доступны инфраструктура и услуги по обращению с ТКО, а также об осведомленности и отношении людей к реформе и происходящим изменениям.
Телефонный опрос (CATI) выполняли по специально разработанной выборке в ноябре этого года. Опрос репрезентирует жителей каждого субъекта РФ в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки не более 3,4%.