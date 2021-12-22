РЭО вручил награды победителям «Зеленой премии»

В номинации «Культура и искусство» победил фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» (Ecocup film festival). С 2010 года фестиваль привозит в РФ и государства СНГ документальные фильмы из разных государств о том, что случается на Земле и с Землей, о людях и проектах, цель которых — улучшить мир.