РЭО вручил награды победителям «Зеленой премии»

Церемония торжественного награждения состоялась 22 декабря в Москве. На конкурс поступило свыше тысячи заявок. Критерии отбора выбирали в отдельном порядке для каждой из номинаций. Членами жюри стали эксперты отрасли обращения с ТКО и медийные личности, которые популяризируют экологический образ жизни. Об этом пишет rg.ru.
По словам Дениса Буцаева, генерального директора ППК «Российский экологический оператор», «Зеленая премия» четко показала, насколько людям отзывается вопрос защиты окружающей среды, как они создают новую культуру обращения с отходами и новую модель поведения, которая связана с разумным потреблением, ответственным отношением к природе и богатствам, которые она дарит. Буцаев также добавил: «Зеленая премия» доказала, что основным капиталом в решении проблем экологии являются люди.
«Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем. Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Лидером номинации «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» стал благотворительный фонд «Второе дыхание». Организация стремится предотвратить попадание вещей на полигоны и формирует инфраструктуру для приема ненужной одежды. Фонд установил уже свыше 750 контейнеров для приема вещей в 58 субъектах РФ.
В номинации «Культура и искусство» победил фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» (Ecocup film festival). С 2010 года фестиваль привозит в РФ и государства СНГ документальные фильмы из разных государств о том, что случается на Земле и с Землей, о людях и проектах, цель которых — улучшить мир.
«Сортировочная» стала лучшим медиапроектом. Это канал на YouTube о сортировке мусора. Проект рассказывает об отрасли обращения с отходами в России в целом.
«Ассоциация «зеленых» вузов России» получила статуэтку «Зеленой премии» в номинации «Образование» за проект «Общероссийская программа «Зеленые вузы России». За четыре года во всероссийских экологических квестах поучаствовали 370 вузов, 60 тысяч студентов из 85 регионов РФ.
В номинации «Бренды» победила группа Ингка с брендами Мега и ИКЕА. Эти бренды безусловно лидировали по количеству поданных проектов, цель которых состоит в устойчивом развитии и повышении экокультуры. У предприятий получается не только организовывать сбор вторичного сырья и сокращать упаковку внутри, но и активно привлекать арендаторов и клиентов ко всем экологическим инициативам.