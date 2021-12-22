Роскомнадзор предложили искать запрещенные данные в играх через нейросеть

Роскомнадзор предложили искать запрещенные данные в играх через нейросеть
Роскомнадзор предложили искать запрещенные данные в играх через нейросеть
Сегодня, 17:31ОбществоФото: pxhere.com
Нейросети хотят использовать для того, чтобы искать запрещенную информацию в видеоиграх. Искусственный интеллект будет мониторить в сюжетах игр детское порно или призывы к самоубийствам.

Применять нейросети для отслеживания информации в играх предложил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), пишет 360tv.ru.

Как отметил руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов, игры усложняются, а человек не способен охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок.

Федотов подчеркнул: у многих современных игр целая вселенная и множество сюжетных линий. Для изучения такого контента нужны сотни даже тысячи часов, так как один человек не может осилить такой контент, в отличие от ИИ.

Однако, по замечанию ученого и специалистов в сфере искусственного интеллекта Султан Султансаида Муратчаева, сначала алгоритмы ИИ нужно обучить на заранее размеченном массиве данных.

Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, отметил: сейчас наличие незаконных данных в играх отслеживают простые небезразличные пользователи и говорят о них модераторам. Кузьменко отметил, что не исключает присутствие нейросети в будущем, но сейчас для этого достаточно человеческой силы.

«Чтобы обследовать хотя бы одну более-менее популярную игру, в которую играют 10 или 100 тысяч человек, понадобится целый сервисный центр. Центр, в котором будет очень много серверов, людей, которые за ними следят, и так далее», — сказал он.

По словам Гаджи Махтиева, основателя портала rawg.io, работа искусственного интеллекта. может спровоцировать реальные сложности для разработчиков игр и ограничение их доступности.

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