Свердловская киностудия снимет свой первый фильм после перезагрузки

Свердловская киностудия снимет свой первый фильм после перезагрузки
Свердловская киностудия снимет свой первый фильм после перезагрузки
Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1MI
Экшн-драму «Сломя голову» снимет Свердловская киностудия при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Автором сценария кинокартины стал Савва Минаев, известный своей работой над фильмом «Цой», сериалом «Беспринципные» и другими картинами. Фильм, который попытается раскрыть роль мужчины в нашем обществе, снимут в областной столице. Он должен выйти как в онлайн-кинотеатрах, так и на широких экранах страны. «Сломя голову» должен стать третьим проектом Свердловской киностудии в грядущем году, сообщили в пресс-службе студии.

Напомним, что перезапуск Свердловской студии началась в этом году, когда ее новым директором стал Виктор Шадрин, ранее занимавший руководящие посты на областных телеканалах.

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киноМинистерство культурыЕкатеринбург
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