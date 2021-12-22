Тагильчане год ждут деньги за строительство ледовых городков у ДК им.Окунева и НТМК

С декабря 2020 года рабочие не могут получить оплату за строительство ледовых городков у ДК НТМК и ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле.

В декабре 2020 года Сергея Кондратьева и двух его знакомых нанял в субподрядчики для добычи льда и строительства ледовых городков на Вагонке и Тагилстрое Сергей Бутурлин. По словам рабочих, договор на 100 тысяч рублей был заключен устно, из этой суммы они получили только 20 тысяч. Прошел год, а Бутурлин до сих пор не рассчитался со строителями. Сергей Кондратьев собирался обратиться с заявлением в полицию и искал свидетелей. Недавно подрядчик наконец-то вышел на связь со строителями, которые создавали городки для жителей и гостей города. Свидетели есть, но пока заявление не подал, так как Бутурлин вышел на связь, пообещал отдать долг. Жду, хотелось бы верить людям, рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru. Ранее Сергей Бутурлин заявлял, что не может рассчитаться со строителям, так как ему самому не выплатил деньги генподрядчик. По его словам, суд до сих пор продолжается, однако данные о генподрядчике озвучивать не стал. Идет судебный процесс с подрядчиком, который меня нанимал, пояснил должник редакции TagiCity.ru. Напомним, редакции TagilCity.ru из открытых источников так и не удалось узнать, кто был подрядчиком на строительство ледовых городков у ДК им. Окунева и ДК НТМК. На официальный запрос в пресс-службах ЕВРАЗ НТМК и УВЗ заявили, что это коммерческая тайна, при этом предприятия полностью оплатили работы по строительству ледовых городков в 2020 году. Строивший ледовые городки в Нижнем Тагиле рабочий собирается обратиться в полицию

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