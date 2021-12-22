Улетевшую в кювет семейную пару на иномарке спасли водители в Екатеринбурге

Авария случилась в ночь на 22 декабря. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели авто и не оставили в беде людей, рассказывает пострадавшая Марина. Ночью она с супругом отправилась извлекать стружку из глаза. Мужчина работает сварщиком. Во время движения девушка зацепила обочину и ее стало разворачивать. Выровнять автомобиль ей не удалось. В результате его занесло и перевернуло, пишет Е1.