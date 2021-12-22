Управляющую компанию в Нижнем Тагиле наказали за мошек и комаров

Это дело слушалось в порядке административного судопроизводства. В качестве истца выступал тагильский Санэпиднадзор, а ответчиком было общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление».
В одном из многоквартирных домов водой затопило подвал. Жители просили исправить аварийную ситуацию, но коммунальщики и ухом поначалу не вели. Возмущенные этим люди обратились в надзорное ведомство.
Информацию проверили и установили, что захламленный подвал напоминает болото. Пока никто не откачивал воду, в нем и мусороприемной камере расплодились комары, мошки, пауки, тараканы.
УК «ЖКУ» оповестили о дате и времени суда повесткой, но фирма приглашение проигнорировала. На юрлицо был наложен штраф в размере 10 000 рублей.