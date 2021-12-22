Управляющую компанию в Нижнем Тагиле наказали за мошек и комаров

Управляющую компанию в Нижнем Тагиле наказали за мошек и комаров
Управляющую компанию в Нижнем Тагиле наказали за мошек и комаров
Сегодня, 13:44ОбществоФото: pixabay.com
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело о потопе в подвале дома, из-за чего жильцам стали досаждать комары и мошки.

Это дело слушалось в порядке административного судопроизводства. В качестве истца выступал тагильский Санэпиднадзор, а ответчиком было общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление».

В одном из многоквартирных домов водой затопило подвал. Жители просили исправить аварийную ситуацию, но коммунальщики и ухом поначалу не вели. Возмущенные этим люди обратились в надзорное ведомство.

Информацию проверили и установили, что захламленный подвал напоминает болото. Пока никто не откачивал воду, в нем и мусороприемной камере расплодились комары, мошки, пауки, тараканы.

УК «ЖКУ» оповестили о дате и времени суда повесткой, но фирма приглашение проигнорировала. На юрлицо был наложен штраф в размере 10 000 рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
жильцыподвалкомарыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы