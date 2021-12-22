За сожжение ветерана труда из-за 1,8 тыс рублей свердловчанин получил 17 лет колонии

— Сообщение о том, что на месте тушения пожара обнаружено тело пожилого мужчины, поступило в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району 27 февраля 2021 года в 8 часов 35 минут. Прибывшие на место происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили 4 очага пожара и разбросанные спички. Всё это указывало на то, что в данном случае имел место поджог, следовательно, смерть пенсионера носила криминальный характер. При дальнейшем установлении обстоятельств случившегося оперативникам удалось выйти на след обвиняемого. Ранее он был судим за причинение лёгкого вреда здоровью и кражу. Найти его удалось на улице около дома № 129 по улице Советской в городе Реж, после чего находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину доставили в территориальный ОВД, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.