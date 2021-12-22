За сожжение ветерана труда из-за 1,8 тыс рублей свердловчанин получил 17 лет колонии

23 февраля свердловчане отмечали День защитника Отечества. Не стал исключением из правила и город Реж. Многие здесь выпивали и ходили друг к другу в гости. Чем и воспользовался один молодой мужчина, отмечавший праздник в доме на улице Александровской.
Скрипнула дверь, он поднял опьяневшие глаза и увидел соседа. 90-летний пенсионер куда-то вышел и забыл захлопнуть за собой дверь. У злоумышленника тут же созрел хитроумный план. Он забежал в помещение и вытащил 1850 рублей из сумки, после чего сбежал.
Обнаружив пропажу денег 90-летний ветеран обратился в полицию. Он рассказал, что незадолго до кражи к нему приходил 33-летний сосед и просил в долг 200 рублей. Деньги эти пожилой мужчина вынул из сумки, висевшей на ручке кухонной дверидвери, сообщили в Следственном комитете Свердловской области.
Полицейские не сразу задержали злоумышленника. Узнав о претензиях пенсионера, вор пришел к нему 27 февраля и начал его избивать. На ветерана труда, отдавшего годы жизни производству, обрушился град ударов. Мужчина упал, заслоняя руками голову. А дерзкий молодчик устроил в квартире пожар. Пожилой мужчина скончался от полученных ожогов.
Огонь затушили прибывшие на адрес сотрудники МЧС. Подозреваемого полицейские разыскали и вывели на чистую воду. Он сознался в содеянном злодействе. Свердловский областной суд приговорил фигуранта уголовного дела к 17 годам 2 месяцам лишения свободы, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.
— Сообщение о том, что на месте тушения пожара обнаружено тело пожилого мужчины, поступило в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району 27 февраля 2021 года в 8 часов 35 минут. Прибывшие на место происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили 4 очага пожара и разбросанные спички. Всё это указывало на то, что в данном случае имел место поджог, следовательно, смерть пенсионера носила криминальный характер. При дальнейшем установлении обстоятельств случившегося оперативникам удалось выйти на след обвиняемого. Ранее он был судим за причинение лёгкого вреда здоровью и кражу. Найти его удалось на улице около дома № 129 по улице Советской в городе Реж, после чего находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину доставили в территориальный ОВД, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.