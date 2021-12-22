Застреливший вице-мэра Новоуральска свердловчанин избежал тюрьмы

В Новоуральске суд вынес приговор Алексею Шамееву, который 27 ноября 2020 года подстрелил во время охоты замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. Пуля попала в бедро. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи от кровопотери.

Суд признал Шамеева виновным в причинении смерти по неосторожности. Однако реального заключения ему избежать удалось. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, пишет Е1. Инцидент случился во время охоты в Алапаевском районе. По данным следствия, обвиняемый допустил грубое нарушение правил обращения с охотничьим ружьем. Во время разрядки карабина обвиняемый нажал на спусковой крючок. При этом он не убедился в отсутствии патрона и людей вокруг. Выстрел был сделан вечером. Скорая помощь была вызвана не сразу и в результате прибыла ближе к полуночи. Остановить самостоятельно знакомые кровотечение не смогли. Напомним, в Алапаевском районе Черницкий охотился на косуль в компании егеря и двоих своих товарищей. Один из них и совершил роковой выстрел.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter