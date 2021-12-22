Житель Нижнего Тагила заявил об обмане при покупке шприцев в «Аптеке 03»

Мужчина из Нижнего Тагила рассказал о конфликте в «Аптеке 03». Сам того не зная, он приобрел шприцы по завышенной цене.

О произошедшем в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте сообщил тагильский общественник Никита Чапурин. Визит в аптеку он объясняет суровой необходимостью. Мужчина тяжело заболел, врач прописал ему уколы, а шприцев дома не оказалось. Ближайшая к дому аптека расположена улице Пархоменко 127. По словам потребителя, он попросил 10 шприцев объёмом по 3 миллилитра каждый. Фармацевт взяла деньги, но отбивать чек сначала не стала. И покупателю пришлось на этом настоять. Посмотрев на чек, мужчина возмутился. Оказалось, что ему пробили совсем другие шприцы, объёмом по 5 миллилитров. Они на 50% дороже тех, что мне нужны. Я обратился к фармацевту Максимовой с просьбой отбить правильный чек и дать сдачу. На что она мне ответила, что отбила так, потому что у них пересорт и если меня не устраивает цена, я могу вернуть ей шприцы, поясняет тагильчанин. Но мужчина проявил принципиальность. Да и к тому же он нуждался в уколе антибиотика. Меня возмутила сама ситуация — фармацевты обворовывают клиентов, расплачивающихся наличкой. А большинство таких клиентов, это старики. Для меня 50 рублей — небольшая сумма. Но для бабушек и дедушек это весомая потеря,считает он. Потребитель уже позвонил на горячую линию сети аптек и оставил свою претензию. также он намерен побеседовать с директором этой аптеки.

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