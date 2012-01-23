Единственная в области народная артистка России, тагильчанка Иза Высоцкая отмечает юбилей

По словам заведующей литературной частью Нижнетагильского драматического театра Ольги Череповой, Иза Высоцкая – единственная актриса в области, помимо народных артистов областных театров Екатеринбурга, окончившая школу-студию МХАТ, и имеющая звание «народный артист». Список ее наград огромен, среди них такие престижные, как областная театральная премия «Браво» в самой почетной номинации – «И мастерство, и вдохновение».

Как рассказала Ольга Черепова, когда Иза Высоцкая появляется на сцене, нередко зал начинает аплодировать. Ольга Черепова отметила, что такое бывает нечасто. Сама Иза Константиновна считает, что в своей жизни она сыграла 3 главных роли – это мать в пьесе Карела Чапека, Елизавета, королева английская в драме «Ваша сестра и пленница», за эту роль Высоцкая получила свою первую премию «Браво», и роль Мод, героини спектакля «Гарольд и Мод».

Ольга Черепова рассказала, что Иза Высоцкая – талантливый педагог. Уже 10 лет она преподаетсценическую речь на актерском отделении Колледжа искусств. Одна из ее учениц призналась, что Иза Константиновна для нее – учитель жизни.

Коллектив Нижнетагильского Драматического театра от всей души поздравляет Изу Константиновну с юбилеем, желает здоровья и всех благ. Наша радиостанция присоединяется к этим поздравлениям. А совсем скоро Иза Высоцкая начнет репетировать главную роль в новом спектакле.