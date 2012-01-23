Энергетики высадили 1 миллион деревьев по всей стране, часть из них – в Нижнем Тагиле

Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «МРСК Урала», в городах и населенных пунктах 69 регионов страны, на территории которых Холдинг МРСК оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии, заложены 174 Аллеи энергетиков и Аллей Дружбы,разбито 12 скверов и парков.

В зоне ответственности «МРСК Урала» произвели высадку порядка тысячи деревьев. В акции приняли участие около тысячи сотрудников компании. Так, представители «Пермэнерго» совместно с работниками Пермских городских электрических сетей и Центральных электрических сетей произведут высадку деревьев на въезде в село Култаево Пермского района. Челябинские энергетики «МРСК Урала» озеленили территорию Городского детского санатория №6, а также высадили яблони рядом сподстанцией «Паклинская»,расположенных в Челябинске.

Энергетики филиала «Свердловэнерго» озеленилицентральную улицу Ленина в Богдановиче Свердловской области. Зеленые насаждения и аллеи появились также в Каменске-Уральском, в Нижнем Тагиле, в Красноуфимске и в Ревде.

Стоит отметить, что акция «Распределительный электросетевой комплекс - за охрану окружающей среды» в «МРСК Урала» стартовала символично накануне Дня Победы - 6 мая в пригороде Екатеринбурга состоялась закладка «Аллеи поколений». В данном мероприятии приняли участие 140 человек: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, молодые специалисты, а также руководители всех предприятий энергетической отрасли Урала: ОАО «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго», «Екатеринбургской электросетевой компании», «Свердловэнергосбыта», «Екатеринбургэнергосбыта», филиала «Свердловский» ОАО «ТГК-9» ЗАО «КЭС», «Свердловских тепловых сетей», филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - ОДУ Урала», «Свердловской энергосервисной компании». Уральские энергетикивысадили сибирские яблони и кедры.

Программа «Электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды» призвана компенсировать утраты, которые понес лесной фонд страны под ударом природных стихий в 2010 году. Программа доказала свою социальную значимость и востребованность среди широких слоев общественности. В адрес Холдинга МРСК и операционных компаний поступили отзывы от многочисленных общественных организаций, в том числе от Российского представительства Всемирного фонда дикой природы, Движения экологов «Местные», Рослесхоза и глав районных администраций более 40 регионов России.