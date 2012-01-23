Еще десяток новых возможностей появилось у клиентов Интернет-банка Банка24.ру

Что новенького?

Позитивные изменения коснулись почти всего: упрощена тарифная политика банка, оптимизирована работа с документами: Банк значительно упростил работу с доверенностями и заявлениями.

Новый сервис по автоматической отправке платежного поручения контрагенту уже порадовал десятки тысяч клиентов. Оперативная связь с сотрудником банка, гибкая настройка уведомлений мобильного информирования, удобная работа с различными валютами, обновленные версии Android-банк и iPhone-банка – вот неполный список новых возможностей, которыми могут пользоваться наши клиенты рассказывает начальник отдела развития корпоративного бизнеса Дарья Самарева.

Овердрафт еще приятнее

Модернизация затронула и такие продукты, как кредитование бизнеса и зарплатный проект. Теперь не нужны лишние справки и обращения в банк, чтобы на выгодных условиях оформить овердрафт к расчетному счету. Кроме того, теперь при пользовании овердрафтом не требуется периодического полного погашения всей суммы кредита.

No limits

В рамках зарплатного проекта Банк24.ру отменил все ограничения по снятию наличных. Сейчас каждый человек, получающий зарплату на карту Банка24.ру, может снимать любые суммы и безо всяких комиссий в любом банкомате Банка и сети банкоматов «Объединенная расчетная система» на территории всей России (ссылка на страничку ОРС). Также разработаны специальные условия по кредитованию сотрудников предприятий, работающих в рамках «Зарплатного проекта» (ссылка на «Заначку»). Они позволят реально упростить процесс получения кредита и помогут брать его на льготных условиях.