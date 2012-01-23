Еще десяток новых возможностей появилось у клиентов Интернет-банка Банка24.ру
Интернет-банк Банка24.ру неоднократно признавали лучшим в России. Он возглавлял рейтинги самых удобных, быстрых и многофункциональных Интернет-банков. Но предела совершенству нет, развитие всегда должно продолжаться. Поэтому только в декабре Интернет-банк от Банка24.ру для корпоративных клиентов пополнился десятком дополнительных функций и удобных опций.
Что новенького?
Позитивные изменения коснулись почти всего: упрощена тарифная политика банка, оптимизирована работа с документами: Банк значительно упростил работу с доверенностями и заявлениями.
Новый сервис по автоматической отправке платежного поручения контрагенту уже порадовал десятки тысяч клиентов. Оперативная связь с сотрудником банка, гибкая настройка уведомлений мобильного информирования, удобная работа с различными валютами, обновленные версии Android-банк и iPhone-банка – вот неполный список новых возможностей, которыми могут пользоваться наши клиенты рассказывает начальник отдела развития корпоративного бизнеса Дарья Самарева.
Овердрафт еще приятнее
Модернизация затронула и такие продукты, как кредитование бизнеса и зарплатный проект. Теперь не нужны лишние справки и обращения в банк, чтобы на выгодных условиях оформить овердрафт к расчетному счету. Кроме того, теперь при пользовании овердрафтом не требуется периодического полного погашения всей суммы кредита.
No limits
В рамках зарплатного проекта Банк24.ру отменил все ограничения по снятию наличных. Сейчас каждый человек, получающий зарплату на карту Банка24.ру, может снимать любые суммы и безо всяких комиссий в любом банкомате Банка и сети банкоматов «Объединенная расчетная система» на территории всей России (ссылка на страничку ОРС). Также разработаны специальные условия по кредитованию сотрудников предприятий, работающих в рамках «Зарплатного проекта» (ссылка на «Заначку»). Они позволят реально упростить процесс получения кредита и помогут брать его на льготных условиях.
Мы хотим, чтобы наши клиенты работали с удовольствием, поэтому планомерно и неустанно создаем для них лучший расчетный сервис, -- поясняет начальник отдела развития корпоративного бизнеса Дарья Самарева.