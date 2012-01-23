Fiat Panda 4x4 замечен во время испытаний

В подтверждение этих слов, в Скандинавии фотошпионами был замечен опытный образец Fiat Panda 4x4, причем автомобиль практически лишен камуфляжа, позволяя получше рассмотреть его особенности и визуальные отличия от собратьев.

По предварительной информации продажи Fiat Panda 4x4 должны стартовать уже этим летом, поэтому стоит ожидать дебюта новинки в марте этого года на автосалоне в Женеве.