Fiat Panda 4x4 замечен во время испытаний
23 января 2012, 10:30ОбществоРОман БОТов
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В прошлом году на рынок было выпущено третье поколение Fiat Panda, но теперь итальянцы также работают над полноприводной разновидностью Panda, пытаясь оптимально приспособить его к бездорожью.
В подтверждение этих слов, в Скандинавии фотошпионами был замечен опытный образец Fiat Panda 4x4, причем автомобиль практически лишен камуфляжа, позволяя получше рассмотреть его особенности и визуальные отличия от собратьев.
По предварительной информации продажи Fiat Panda 4x4 должны стартовать уже этим летом, поэтому стоит ожидать дебюта новинки в марте этого года на автосалоне в Женеве.
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