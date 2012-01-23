Интернет-провайдер «ИНСИС» дарит 500 рублей на счет!
23 января 2012, 09:20ОбществоАлександра Логинова
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Интернет-провайдер «Инсис» спешит порадовать жителей г.Нижний Тагил приятными новостями.
Во-первых, до 1 марта Вы можете подключить высокоскоростной выделенный Интернет абсолютно бесплатно!
Во-вторых, ВСЕМ подключившимся по акции абонентам мы подарим 500 рублей на лицевой счет. Торопитесь!
Интернет от компании «Инсис» - это:
Оператор связи «Инсис»: Нас уже 30.000! Присоединяйтесь!
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