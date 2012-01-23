Малыши детского сада № 196 получили мягкие подарки от партнеров TagilCity.ru

В подарок победители получили 25 мягких игрушек-драконов от компаний GrossHaus и Деловой стиль, дипломпобедителей, сертификат на бесплатную заправку 3 картриджей от ООО«ФРИНТ» и возможность рассказать о своей группе и детском саде наTagilCity.ru. Рассказ о группе мы поведем так, как живут дошколята – вкрасках.

В группу ходят 25 малышей, их встречают и помогают в течения дня воспитатели Ксения Турицина и Алена Каленчук. Последнее яркое событие группы – Новый год. Праздник ребята встретили вновых костюмах. По сценарию новогодней сказки они были цыплятами.

Вообще яркие нарядные костюмы – обязательный атрибут праздников вдетском саду № 196. В садике своя большая костюмерная, часто нарядышьются к определенным датам.

Украшением стали не столько костюмы, сколько сами ребятишки. Малышивыступили в роли и рассказчиков сказки, и актеров. То ли еще будет –вместе с музыкальным руководителем Еленой Кузнецовой ребята занимаются встудии музыкальной сказки «Иван-да-Марья». Старшие ребята под ееруководством ставят настоящие спектакли.

К новогодним праздникам готовились не только дети. Воспитатели иродители тоже проявили таланты, участвуя в выставке «Хоровод новогоднихкрасавиц». Зеленая красавица воспитателей 10 группы заняла второе место. Вторая победа за один праздник!

Занятия в садике разнообразные и проходят не только в родной группе.Есть в садике Горница – комната, оформленная в русских традициях – спечью, на которой можно полежать, люлькой и конечно самоваром на столе.

На занятиях изобразительным искусством малыши учатся рисовать красками икарандашами, лепить из глины. И открытки мамам делать – пусть пока не оченьсложные, зато своими руками.

Кстати, о родителях. Вместо родительских собраний в группе иногдапроходят «вечера развлечений» - родители и отдохнут вместе с детьми,участвуя в конкурсах, и отчет о том, чему дети научились, увидят, а вовремя чаепития с воспитателем оргвопросы решат.

В год проходит по 3-4 совместных мероприятий с родителями. Последнее, в честь Дня матери, состоялось в октябре.

На улице ребятам тоже скучать не дадут. Во дворе возле садика залит каток. Старшиеребята по полгруппы учатся кататься на коньках вместе с инструктором по физкультуре Ларисой Бузмаковой. Ещезимой дошколята учатся кататься на пластиковых лыжах, а летом – навелосипедах и роликах. Причем необходимое спортснаряжение есть в садике.

Желаем малышам открывать новое в мире каждый день, радостных игр ипознавательных занятий, родителям и воспитателям – терпения, фантазии,творчества!

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