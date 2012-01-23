Областная налоговая служба устраивает семинар в Нижнем Тагиле

Тема занятия: «Отчетность и сроки уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд индивидуальными предпринимателями при отсутствии деятельности. Представление отчетности по налогу на доходы физических лиц». Целью семинара, по данным организаторов, является помощь разным категориям налогоплательщиков. Это занятие будет направлено на повышение грамотности физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Семинар проводит МИ Федеральная налоговая инспекция № 16 по Свердловской области по адресу: Нижний Тагил, ул. Ломоносова 4. Телефон для справок: 49-59-09. Стоит отметить, что ведомство уже не в первый раз становится организатором семинаров в Нижнем Тагиле.

Быть подкованным в финансовой сфере можно, обучаясь работе на финансовых рынках. На финансовых рынках продаются и покупаются финансовые активы – ценные бумаги и валюта. Самым большим рынком валют считается рынок forex. Обучение forex позволяет вникнуть в систему и начать зарабатывать.