Операция «Арматура». В Нижнем Тагиле добровольцы срезали около 30 кусков опасной для водителей и пешеходов арматуры
В Нижнем Тагиле прошла акция под условным названием Операция «Арматура» Часть 1. Ее проводили активисты общественного движения «Тагил без ям».
Мы нашли около 30 мест, где арматура угрожает безопасности автомобилям и пешеходам. Конечно, это далеко не все. Все-таки, зима на дворе — хоть и не особо снежная, но так или иначе, все куски арматуры сейчас не обнаружить. Однако уже в 30 местах стало безопаснее и ездить на авто — и на иномарках, и на отечественных машинах — и ходить пешком — и взрослым, и детям говорится на их сайте.
В течение нескольких часов активисты ездили по Дзержинскому району и срезали арматуру - и во дворах жилих многоэтажек, и на более крупных дорогах. Теперь в планах у активистов проработать и другие районы города, а ближе к лету повторить акции еще раз.
Жители Нижнего Тагила могут оставлять заявки с указанием адресов, где арматура опасна для водителей и пешеходов на почту mail@tagil.bezyam.ru или сообщать по телефону 92-36-15.
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