Операция «Арматура». В Нижнем Тагиле добровольцы срезали около 30 кусков опасной для водителей и пешеходов арматуры

Мы нашли около 30 мест, где арматура угрожает безопасности автомобилям и пешеходам. Конечно, это далеко не все. Все-таки, зима на дворе — хоть и не особо снежная, но так или иначе, все куски арматуры сейчас не обнаружить. Однако уже в 30 местах стало безопаснее и ездить на авто — и на иномарках, и на отечественных машинах — и ходить пешком — и взрослым, и детям говорится на их сайте.