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Операция «Арматура». В Нижнем Тагиле добровольцы срезали около 30 кусков опасной для водителей и пешеходов арматуры
Сюжеты:
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Операция «Арматура». В Нижнем Тагиле добровольцы срезали около 30 кусков опасной для водителей и пешеходов арматуры

23 января 2012, 09:05Общество
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