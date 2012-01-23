Правильным валютным курсом идем!

Имея доступ во Всемирную сеть и подключившись к Интернет-банку от Банка24.ру, можно следить за курсом валют и практически мгновенно, в любое время суток, совершать операции с валютой. Почему выгодны операции через Интернет-банк?

Во-первых, не надо тратить время на дорогу до банковского офиса. В городе пробки – кому это нужно? Гораздо приятнее совершать финансовые сделки в уютном домашнем интерьере.

Во-вторых, еще Чуковский приметил, что «за время пути собачка могла подрасти». С валютой бывает то же самое. Буквально за несколько минут (которые вы потратите на дорогу) курс обмена валюты способен измениться не в вашу пользу, поэтому оперативность приобретает решающее значение.

Третий момент, пожалуй, самый убедительный, – в Интернет-банке курс покупки-продажи валют намного выгоднее, чем даже в кассах офисов Банка24.ру.