Skoda привезла в Россию «стильный» Yeti
23 января 2012, 11:01ОбществоРОман БОТов
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Компания Skoda объявила о появлении на российском рынке специальной модификации кроссовера Yeti — Style.Новинка предлагается только в комплектации Ambition, в одном из двух вариантов окраски кузова (синий со светлыми полосками или белый с серыми полосками) и с 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семидиапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
В оснащении версии Style входят декоративные накладки «под металл» на переднем и заднем бампере, на корпусах зеркал заднего вида и внешних порогах, а также защитные накладки на арках колес, боковые молдинги с алюминиевой вставкой, кожаная отделка рулевого колеса, задний парктроник, климат-контроль, омыватель фар, передние боковые подушки безопасности и 17-дюймовые двухцветные литые колесные диски.
Цены на новинку начинаются от 860 тысяч 900 рублей.
Фото: Skoda
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