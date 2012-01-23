Skoda привезла в Россию «стильный» Yeti

В оснащении версии Style входят декоративные накладки «под металл» на переднем и заднем бампере, на корпусах зеркал заднего вида и внешних порогах, а также защитные накладки на арках колес, боковые молдинги с алюминиевой вставкой, кожаная отделка рулевого колеса, задний парктроник, климат-контроль, омыватель фар, передние боковые подушки безопасности и 17-дюймовые двухцветные литые колесные диски.