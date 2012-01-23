Тагил рулит теперь и в Китае
23 января 2012, 08:46ОбществоОльга
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Тагил рулит теперь и в Китае. В городе Хэйхэ открылся ресторан «Наша Russia», на вывеске которого красуется популярный слоган «ТАГИЛ РУЛИТ», пишет в своем «ЖЖ» пользователь Николай Кухаренко.
Несмотря на название, ресторан предлагает посетителям блюда китайскойкухни. Однако, в баре можно купить русскую водку. По словам Николая,цены в «Нашей Раше» довольно демократичные, а интерьер радует любимымиперсонажами и фразами из счетч-шоу. По телевизору в зале крутят лучшиевыпуски «Нашей Раши». Авторские отчисления за использование товарногознака китайцы, по мнению Кухаренко, не платят.
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