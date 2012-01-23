Уникальный Mercedes-Benz 500K нашли на «кладбище автомобилей»

Автосвалка, названная Porche Foreign Auto, была основана в 1967 году немцем по имени Руди Кляйн. Уникальный Mercedes-Benz он приобрел в 1978 году, сразу же после того, как этот автомобиль был представлен на фестивале Pebble Beach Concours d’Elegance в Калифорнии. После этого, машина демонстрировалась публике только в 80-м году на автошоу, посвященном продукции «Мерседеса», и на протяжении последних 32 лет находилась на территории «кладбища».

Как уточняет издание Town & Country, десять лет назад компания Mercedes-Benz пыталась договориться с Кляйном об аренде автомобиля Карачиоллы. Владельцу, по некоторым данным, была предложена полная бесплатная реставрация машины и возможность ее демонстрации в отдельном помещении музея марки в Фелльбахе, Германия. Однако стороны так и не смогли прийти к какому-либо соглашению. По словам Майкла Кунца, менеджера центра классических машин Mercedes-Benz в США, при случае 500K Roadster Limousine может уйти с аукциона более чем за десять миллионов долларов.

В 2001 году Руди Кляйн умер и все имущество перешло к его сыновьям Бену и Джейсону. По информации журналиста Town & Country, в настоящее время на свалке находится множество уникальных автомобилей. В их числе: довоенные «Майбахи», один их двух построенных спайдеров Iso Grifo (над ними работал создатель Ferrari 250 GTO Джиотто Биззарини), один из 29 выпущенных Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с дверями типа «крыло чайки», несколько Lamborghini Miura, BMW 502 и 507, а также единственный сохранившийся экземпляр Horch 855 Spezial Roadster (всего было построено семь штук), который, вероятно, некогда принадлежал Еве Браун.

Все эти автомобили, за исключением автомобиля Карачиоллы, находятся в плохом состоянии. По словам Кляйнов, у Mercedes-Benz 500K Roadster Limousine имеется лишь несколько повреждений. Нынешние владельцы уникальной машины отказались сообщить то, какова будет ее дальнейшая судьба.