Веселые лица пользователей «Facebook» портят настроение их друзьям
23 января 2012, 13:22ОбществоВалерия Лошкарева
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Жизнерадостные фотографии в социальных сетях портят настроение другим пользователям и заставляют их грустить. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые.
Они опросили около тысячи студентов и выяснили, что самые активные пользователи «Фэйсбука» часто расстраиваются из-за предположения о том, что жизнь их знакомых веселее и насыщеннее, чем их собственная. Почти 95 процентов людей до 23 лет придерживаются такого мнения.
Причем больше всего уверены в этом постоянные пользователи киберпространства. Те, кто проводит в сетях меньше времени, не склонны сравнить свою жизнь с другими и размышлять о том, кто счастливее, говориться в исследовании, сообщает ИТАР-ТАСС.
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