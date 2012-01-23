Веселые лица пользователей «Facebook» портят настроение их друзьям

Они опросили около тысячи студентов и выяснили, что самые активные пользователи «Фэйсбука» часто расстраиваются из-за предположения о том, что жизнь их знакомых веселее и насыщеннее, чем их собственная. Почти 95 процентов людей до 23 лет придерживаются такого мнения.

Причем больше всего уверены в этом постоянные пользователи киберпространства. Те, кто проводит в сетях меньше времени, не склонны сравнить свою жизнь с другими и размышлять о том, кто счастливее, говориться в исследовании, сообщает ИТАР-ТАСС.