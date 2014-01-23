Автовладельцы могут получить дубликаты госномеров без участия ГИБДД
На Среднем Урале открылись 9 спецпунктов.
Новый регламент регистрации машин, вступивший в силу в октябре 2013 года, затрагивает всех автовладельцев. Изменения коснулись порядка выдачи госномеров. Сейчас при утрате регистрационных знаков либо их порче владелец автомобиля может не обращаться в ГИБДД для получения новых табличек, а имеет право изготовить дубликат в ИП или организациях, имеющих соответствующее свидетельство на эту деятельность.
Однако если таблички похитили, то водителю все же придется обратиться в полицию и написать заявление о краже. Тогда номерные знаки занесут в базу розыска, а владельцу придется пройти перерегистрацию в Госавтоинспекции.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, в регионе работу по изготовлению дубликатов начали 9 аккредитованных пунктов. Четыре из них находятся в Екатеринбурге по адресам: Шаумяна, 83, Донбасская, 8, Раевского, 19 и Чкалова, 4. Еще 5 организаций и ИП функционируют в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове.