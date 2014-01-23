Автовладельцы могут получить дубликаты госномеров без участия ГИБДД

Новый регламент регистрации машин, вступивший в силу в октябре 2013 года, затрагивает всех автовладельцев. Изменения коснулись порядка выдачи госномеров. Сейчас при утрате регистрационных знаков либо их порче владелец автомобиля может не обращаться в ГИБДД для получения новых табличек, а имеет право изготовить дубликат в ИП или организациях, имеющих соответствующее свидетельство на эту деятельность.

Однако если таблички похитили, то водителю все же придется обратиться в полицию и написать заявление о краже. Тогда номерные знаки занесут в базу розыска, а владельцу придется пройти перерегистрацию в Госавтоинспекции.