Fiat запатентовал дизайн компактного кроссовера
В распоряжении китайского издания Sohu оказались патентные изображения компактного кроссовера Fiat, построенного на базе компактвэна 500L. Официальный дебют новинки, которая будет называться 500Х, состоится в текущем году.
Вседорожник разделит платформу с самой маленькой моделью марки Jeep, которая получит название Jeepster. Выпуск обоих кроссоверов наладят на предприятии «Фиата» в итальянском городе Мельфи.
Предполагается, что в моторную гамму Fiat 500X войдет трехцилиндровый мотор объемом 0,9 литра семейства TwinAir, 1,4-литровая «турбочетверка», а также 1,6-литровый турбодизель.
О том, что «Фиат» собирается построить компактный кроссовер, стало известно в середине 2012 года. Чуть позже на пресс-конференции, посвященной запуску модели 500L, был показан прототип вседорожника.
Ожидается, что через два года итальянская компания выпустит пятидверную модификацию хэтчбека 500, хотя весной 2013 года сообщалось, что Fiat намерен отказаться от дальнейшего расширения линейки модификаций модели.