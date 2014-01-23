Fiat запатентовал дизайн компактного кроссовера

Вседорожник разделит платформу с самой маленькой моделью марки Jeep, которая получит название Jeepster. Выпуск обоих кроссоверов наладят на предприятии «Фиата» в итальянском городе Мельфи.

Предполагается, что в моторную гамму Fiat 500X войдет трехцилиндровый мотор объемом 0,9 литра семейства TwinAir, 1,4-литровая «турбочетверка», а также 1,6-литровый турбодизель.

О том, что «Фиат» собирается построить компактный кроссовер, стало известно в середине 2012 года. Чуть позже на пресс-конференции, посвященной запуску модели 500L, был показан прототип вседорожника.