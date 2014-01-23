На Урале сформируют новое отношение к культуре

Глава Свердловской области призвал собравшихся к максимальной эффективности в работе. Он подчеркнул, что мероприятия в рамках Года культуры носят межведомственный характер и для их реализации необходимо соответствующее экономическое и финансовое обоснование, а также международное сопровождение, включение культурной составляющей в крупнейшие имиджевые проекты региона. Поэтому заседания совета будут проводиться в расширенном составе – на них будут присутствовать представители министерства экономики, международных связей, финансов. Однако действия правительства и представителей сферы культуры в Год культуры не должны ограничиваться только проведением творческих мероприятий, считает губернатор.

Наша главная задача – сформировать новое отношение к культуре, показать ее истинное положение и значение для жизни и развития общества подчеркнул Евгений Куйвашев.

С докладом о состоянии сферы и готовности региона к Году культуры выступил министр культуры Павел Креков. Он отметил, что в ходе общественного обсуждения плана мероприятий в министерство поступило огромное количество предложений и пожеланий.

Мы постарались все предложения суммировать и включить самые интересные в общий план. К примеру, это создание центра Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Думаю, это будет резонансное и показательное мероприятие, ведь Булат Окуджава – это действительно бренд, как принято сегодня говорить рассказал Павел Креков.

Что касается повышения заработной платы работникам культуры, то министр обещал довести этот показатель до «порядка 30%» по региону.

На заседании обсуждались и другие актуальные темы. Был затронут вопрос острой нехватки в библиотеках изданий современных уральских авторов. Евгений Куйвашев обещал продумать этот вопрос, а также предложил провести совместную общественную акцию по сбору книг.

Директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская рассказала об успехах недавно созданного Уральского регионального центра для музыкально одаренных детей.

За первое полугодие мы поработали более, чем с тысячей детей и педагогов только из Свердловской области. Теперь нужно сделать так, чтобы о нашем центре и о возможности бесплатного обучения узнали все жители региона пояснила Эльвира Архангельская.

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский предложил осуществить имиджевый проект - фестиваль им. П.И. Чайковского – совместно с организаторами престижной выставки «ИННОПРОМ». Эта идея получила одобрение главы региона.