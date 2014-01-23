Nissan Qashqai нового поколения запущен в серию

Qashqai разработан и спроектирован в Великобритании, и производится здесь же. Это самый продаваемый кроссовер на европейском рынке и самая продаваемая модель Nissan в Европе и России.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в 2013 году Nissan Qashaqai занял 16 место в рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей на российском рынке, обогнав Toyota RAV4, Kia Sportage и Hyundai ix35.

Новый Qashqai вызвал большой интерес у публики во время презентации в ноябре прошлого года (первое поколение было представлено в 2006 году). На торжественной церемонии запуска в производство Qashqai, старший директор по контролю ключевых показателей компании Nissan Тревор Манн (Trevor Mann), сказал: Nissan Qashqai занял лидирующие позиции еще в 2006 году. Он образовал новый сегмент рынка, подняв бренд Nissan в Европе на новую высоту.