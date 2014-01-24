Следующий BMW Z4 сделают на 200 килограммов легче

Как сообщалось ранее, следующий родстер Z4 станет первой моделью, разработанной BMW в сотрудничестве с «Тойотой». Новинка по-прежнему будет переднемоторной и заднеприводной, однако ее кузов изготовят с использованием карбона, алюминия и технологий, опробованных на электрокаре i3 и спортивном гибриде i8. Также не исключено, что в гамму агрегатов добавят гибридную силовую установку, созданием которой займется Toyota. В ее состав войдет двухлитровый бензиновый мотор и конденсаторы вместо традиционных аккумуляторов.

По предварительным данным, новый родстер появится к 2017 году. Модель планируется выпускать как под маркой BMW, так и под брендом Toyota. У автомобилей будет схожая техническая начинка, но разный дизайн.