Тагильчане, сегодня отмечается день ручного письма

Говоря элегантным языком, сегодня в мире отмечается День ручного письма. Жителям планеты напоминают об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Инициатором Дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, - размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Именно поэтому традиционное китайское учение фен-шуй одобряет именно рукописное письмо. Как говорили древние мудрецы, при написании иероглифа человек вкладывает в него душу, и только тогда талисманы и амулеты могут обрасти силу. В магазине фен-шуй можно приобрести классические талисманы богатства, здоровья и удачи, что быстрее и проще, чем учиться искусству китайской каллиграфии.