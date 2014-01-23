Тагильские читатели не могут получить доступ к свежей прессе из-за «Почты России». Впереди судебные процессы

Дело в том, что аукцион на услуги по подписке и доставке периодических изданий на первое полугодие выиграла Федеральная почтовая сеть «Почта России». По условиям муниципального контракта исполнитель должен в срок и в полном объеме доставлять выписанные издания по всем адресам библиотек. С 1 по 13 января ЦГБ и ее филиалы не получили ни одной газеты или журнала, 14 января издания доставлены только в 6 библиотек из 24 и то не в полном объеме.

От читателей посыпались вполне обоснованные жалобы: «почему нас лишили возможности читать свежую прессу в библиотеке?» Устные переговоры результата не дали, на имя директора продолжают поступать докладные записки от заведующих филиалами. Например, «Тагильский рабочий» многие получили только 16 января и лишь №5, хотя на тот момент выпущено 7 номеров газеты. То же касается «Российской газеты», «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды». Особенно читатели переживают по поводу отсутствия «Областной газеты», в которой печатаются официальные документы.

На имя директора УФПС Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России» направлена Претензия. Если в ближайшее время ситуация не изменится, руководство библиотеки намерено обратиться в суд.

К счастью, пассажирскими перевозками занимается вовсе не «Почта России», поэтому желающим полететь в отпуск можно зайти на сайт www.clickavia.ru и выбрать билет на самолет, чтобы отправиться на курорт. При этом не стоит опасаться. что рейс задержится на три недели или вовсе потеряется - всё-таки авиатранспорт всегда отличался высокой скоростью доставки.