У Land Rover скоро может появиться маленький Landy
23 января 2014, 08:28ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Около месяца назад компания Land Rover зарегистрировала название Landy в качестве торговой марки, под которым могут выпускаться и автомобили, и одежда, и различные аксессуары.
Вполне вероятно, что новый городской кроссовер от Land Rover получит это название. Концепт маленького внедорожника DC 100 Concept был показан еще в сентябре 2011 году на Франкфуртском автосалоне. Джон Эдвардс, бренд-директор Land Rover тогда говорил о концепте, как о новой главе в истории легендарного Defender.
Про новый кроссовер известно лишь, что он будет построен на платформе Evoque. Пока непонятно, будет ли Landy похож на DC 100 Concept, но исключать такую возможность нельзя.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей