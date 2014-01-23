У Land Rover скоро может появиться маленький Landy

Вполне вероятно, что новый городской кроссовер от Land Rover получит это название. Концепт маленького внедорожника DC 100 Concept был показан еще в сентябре 2011 году на Франкфуртском автосалоне. Джон Эдвардс, бренд-директор Land Rover тогда говорил о концепте, как о новой главе в истории легендарного Defender.