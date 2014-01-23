В ближайшие пару дней в Нижнем Тагиле ожидается сильный мороз
23 января 2014, 13:35Общество
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По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 24 января на территории Свердловской области ожидается понижение температуры при прояснении до -33,-38. Если говорить конкретно о Нижнем Тагиле, то 24 и 25 января на территории города в дневные часы температура воздуха будет на уровне 25 градусов мороза, а ночью столбик термометра опустится до 30.
В связи с этим прогнозируют охлаждение почвы, воздуха, обморожение, простудные заболевания людей, животных, нарушение в теплоснабжении, затруднение работы транспорта.
Ответственным уже направлен перечень предупредительных мероприятий. Среди них:
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