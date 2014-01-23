В Нижнем Тагиле презентовали проект к 200-летию Михаила Лермонтова
В Центральной городской библиотеке состоялась презентация проекта, посвященного 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Старт проекту дала необычная акция профлеш (вспышка профессионалов): библиотекари хором прочли небольшой отрывок из стихотворения Лермонтова. В читальном зале с прекрасной акустикой строки поэта «Хочу, чтоб труд мой вдохновенный/ Когда-нибудь увидел свет…» звучали особенно торжественно».
Мероприятия, посвященные памятной дате, будут проходить в течение всего года. Организаторы решили не ограничиваться выразительным чтением произведений великого автора и объявили конкурс, который потребует от участников глубокого знания творчества Лермонтова и литературных способностей. Конкурсантам предлагается попробовать свои силы в четырех номинациях: буктрейлер (видеоролик о произведении), рекламный плакат, проза и поэзия. В двух последних предлагается дописать одно из незаконченных произведений Лермонтова, либо дополнить завершенное новой главой. Работы принимаются с февраля по июль в Центральной городской библиотеке (пр. Строителей, 1а) или по электронной почте cbk@tagillib.ru.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Награждение победителей состоится в октябре на фестивале, посвященном Лермонтову.
© TagilCity.ru по данным Центральной городской библиотеки