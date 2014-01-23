В Нижнем Тагиле презентовали проект к 200-летию Михаила Лермонтова

Мероприятия, посвященные памятной дате, будут проходить в течение всего года. Организаторы решили не ограничиваться выразительным чтением произведений великого автора и объявили конкурс, который потребует от участников глубокого знания творчества Лермонтова и литературных способностей. Конкурсантам предлагается попробовать свои силы в четырех номинациях: буктрейлер (видеоролик о произведении), рекламный плакат, проза и поэзия. В двух последних предлагается дописать одно из незаконченных произведений Лермонтова, либо дополнить завершенное новой главой. Работы принимаются с февраля по июль в Центральной городской библиотеке (пр. Строителей, 1а) или по электронной почте cbk@tagillib.ru.