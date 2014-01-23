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В Нижнем Тагиле презентовали проект к 200-летию Михаила Лермонтова
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле презентовали проект к 200-летию Михаила Лермонтова

23 января 2014, 09:00ОбществоЕвгения
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