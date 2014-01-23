VW Phaeton станет алюминиевым

Некоторые технические подробности уже известны. Кузов нового VW Phaeton будет полностью алюминиевым и станет еще больше.

Помимо прочего, автомобиль получит более современный и экономичный двигатель меньшего объема, место огромных и прожорливых V10 и W12. А также обзаведется гибридной версией.