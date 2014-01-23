VW Phaeton станет алюминиевым
23 января 2014, 08:24ОбществоРОман БОТов
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Ожидалось, что новое поколение VW Phaeton покажут на автосалоне в Детройте, но этого не произошло.По данным Car and Driver, руководство Volkswagen действительно собиралось представлять новый Phaeton на Североамериканском международном автосалоне. Известно, что новинка уже готова, но в последний момент премьеру решено было отложить из-за того, что серийное производство седана стартует еще не скоро.
Некоторые технические подробности уже известны. Кузов нового VW Phaeton будет полностью алюминиевым и станет еще больше.
Помимо прочего, автомобиль получит более современный и экономичный двигатель меньшего объема, место огромных и прожорливых V10 и W12. А также обзаведется гибридной версией.
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