Жаропонижающие лекарства обвинили в распространении гриппа

Выводы исследователей основаны на анализе уже существующих данных. Ученые составили математическую модель распространения заболевания, в которую были включены данные о вероятности передачи заболевания в зависимости от температуры больного и оценки объемов продаж жаропонижающих средств в США.

По итогам моделирования, ученые обнаружили, что в масштабах США практика снижения температуры с помощью аспирина, парацетамола и подобных лекарств увеличивает число ассоциированных с гриппом смертей на 700 случаев в год. Эта цифра была заранее заниженной, так как исследование не учитывало такие косвенные факторы, как, например, склонность человека выпить лекарств и пойти на работу, где он может заразить коллег.

Опрошенные Science эксперты отмечают, что ключевые данные, на которых основана модель, недостаточно надежные. Тот факт, что понижение температуры увеличивает продукцию вируса получен либо на хорьках, либо на людях, но в старых, до сих пор не подтвержденных исследованиях. К тому же, отмечают эксперты, увеличение количества вирусных частиц не всегда однозначно связано с инфекционностью заболевания. В любом случае, эксперты положительно оценивают модель и соглашаются с тем, что целесообразность использования жаропонижающих требует солидных экспериментальных данных.