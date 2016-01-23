Стало известно, почему пропали таблички с расписанием движения трамваев в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru пришло несколько писем от тагильчан, которые испытывают неудобства от отсутствия таких табличек:

Почему нет табличек с расписанием движения трамваев на остановках общественного транспорта? Я понимаю, что есть расписание в интернете, но ведь на улице его не посмотришь. Интернет в телефоне есть не у всех. Такие таблички особенно актуальны для маршрутов, по которым трамваи идут не так часто. Когда на улице такая погода, очень хочется располагать точной информацией, когда приедет трамвай говорят тагильчане.

Действительно, как быть? Записывать расписание на бумажку? Или полагаться на авось? За ответом на этот вопрос редакция обратилась в «Тагильский трамвай». Оказалось, что там понимают, что так продолжаться не может:

Мы как раз занимаемся установкой табличек с расписанием. Их начали устанавливать 20 января. А сняли их в связи с корректировкой движения трамваев.

Журналист TagilCity.ru побывал на остановках на улице Космонавтов и Фрунзе и не обнаружил там никаких табличек. Видимо, до этих улиц очередь пока ещё не дошла.