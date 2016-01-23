В Нижнем Тагиле провели урок толерантности «Любить ближнего» (ФОТО)
В последнее время отмечается большое распространение недоброжелательности, озлобленности, агрессивности в детской, особенно подростковой среде. Поэтому всё большее внимание обращается на то, чтобы научить ребят умению строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять и уважать права других, не похожих на тебя людей, их взгляды, обычаи и привычки.
Поговорить о терпимости по отношению друг к другу, навыках корректного поведения в обществе, необходимости считаться с мыслями и чувствами других людей на урок толерантности «Любить ближнего» пригасили сотрудники филиала № 8 подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, участников клуба «Диалог» при музее истории УВЗ. Обсуждалось не только само понятие толерантности, но и такие философские понятия, как добро и зло, равнодушие.
Ребята согласились со справедливостью высказываний знаменитых людей о разрушительной силе равнодушия. Они с увлечением поучаствовали в психологическом эксперименте, рисуя себя, а потом обсудили результаты и пришли к общему мнению, что мир прекрасен своим разнообразием и было бы скучно жить в мире одинаковых людей-манекенов.
Живой отклик и бурное обсуждение последовало после прочтения рассказа О'Генри «Последний лист». Кому-то поступок пожилого художника показался глупым и неразумным, а кто-то посчитал его волшебником.
В итоге, общаясь и разговаривая, подростки пришли к выводу, что невозможно любить всех без исключения, но очень важно не отталкивать тех, кто всегда рядом, желает помочь и поддержать в трудную минуту. Нужно лишь чуть-чуть приложить усилий, чтобы не срывать своё плохое настроение на близких людях и тогда мир засияет яркими красками.