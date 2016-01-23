В Нижнем Тагиле провели урок толерантности «Любить ближнего» (ФОТО)

Поговорить о терпимости по отношению друг к другу, навыках корректного поведения в обществе, необходимости считаться с мыслями и чувствами других людей на урок толерантности «Любить ближнего» пригасили сотрудники филиала № 8 подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, участников клуба «Диалог» при музее истории УВЗ. Обсуждалось не только само понятие толерантности, но и такие философские понятия, как добро и зло, равнодушие.

Ребята согласились со справедливостью высказываний знаменитых людей о разрушительной силе равнодушия. Они с увлечением поучаствовали в психологическом эксперименте, рисуя себя, а потом обсудили результаты и пришли к общему мнению, что мир прекрасен своим разнообразием и было бы скучно жить в мире одинаковых людей-манекенов.

Живой отклик и бурное обсуждение последовало после прочтения рассказа О'Генри «Последний лист». Кому-то поступок пожилого художника показался глупым и неразумным, а кто-то посчитал его волшебником.