Единые стандарты к охране школ разрабатывают в Госдуме РФ
23 января, 10:35Общество
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Депутаты Госдумы РФ предлагают ввести единые требования к охране образовательных учреждений.
Так, в России, могут появиться ЧОПы, специализацией которых будет являться непосредственно охрана школ.
Также депутаты предлагают разработать единый стандарт для обеспечения безопасности ОУ. В регионах необходимо создать профессиональный стандарт для охранников, работающих в ОУ. Подобные меры помогут организациям более качественно оказывать охранные услуги. Но тут же возникает вопрос о недостаточном финансировании школ.
Помимо этого, необходимо проработать вопрос о создании мониторинговых центров - центров видеонаблюдения, которые также будут помогать в обеспечении безопасности, сообщают Известия.
Ранее в Нижнем Тагиле Управление образования Нижнего Тагила приказало всем учебным заведениям города усилить контроль за охраной.
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