Единые стандарты к охране школ разрабатывают в Госдуме РФ

Данные требования необходимо ввести после событий, произошедших в школах в Бурятии и Перми.

Так, в России, могут появиться ЧОПы, специализацией которых будет являться непосредственно охрана школ.

Также депутаты предлагают разработать единый стандарт для обеспечения безопасности ОУ. В регионах необходимо создать профессиональный стандарт для охранников, работающих в ОУ. Подобные меры помогут организациям более качественно оказывать охранные услуги. Но тут же возникает вопрос о недостаточном финансировании школ.

Помимо этого, необходимо проработать вопрос о создании мониторинговых центров - центров видеонаблюдения, которые также будут помогать в обеспечении безопасности, сообщают Известия.