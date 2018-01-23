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Гроб не тот: тагильчане обвиняют похоронщиков ООО «Обряд» в подмене товара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гроб не тот: тагильчане обвиняют похоронщиков ООО «Обряд» в подмене товара

23 января, 17:25ОбществоИрина Анисимова
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