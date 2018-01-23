Гроб не тот: тагильчане обвиняют похоронщиков ООО «Обряд» в подмене товара

Родственники усопшего рассказали, что выбрали в офисе «Обряда», принадлежащего Руслану Булгакову, атрибутику для погребения. Среди прочего был выбран гроб синего цвета с большим крестом на крышке. Когда близкие умершего приехали на траурную церемонию в ритуальный зал, то увидели, что гроб совершенно другой.

20 января 2018 года мы похоронили родного нам человека. Обратились в ритуальное агентство «Обряд». Моя сестра приехала к ним в офис на Садовой, там была менеджер Майя. Выбрали гроб синий с большим крестом на крышке. Менеджер сама лично подошла к этому гробу и убедилась. В день похорон, 20 января, когда нас запустили в ритуальный зал на Краснознаменной, 36, гроб стоял бордового цвета, без креста поделилась жительница Нижнего Тагила.

Но, по словам близких, больше всего их удивил и смутил внешний вид этого бордового гроба. По описанию присутствовавших на прощальной церемонии, ткань гроба была выцветшей, грязной, засаленной по краям.

Гроб стоял бордового цвета, без креста. Крышка гроба выцвела, просто пятнами, даже не нужно присматриваться. Вся ткань в зацепках, грязная, замусоленные края. Там просто видно, что все края то ли жирные, то ли просто грязные. Это не объяснить словами, это надо видеть рассказала тагильчанка.

Родственники рассказали, что были шокированы увиденным и решили связались с менеджером агентства, у которой оформляли заказ. По их словам, менеджер уверяла, что перед ними именно тот гроб, который они заказывали. Родственники не стали поднимать скандал на похоронах. Но моральная сторона вопроса заставила их вернуться к этой теме после церемонии.

Позвонили менеджеру с этим вопросом, она ответила «вы же сами выбрали этот гроб, я сама видела, гроб с крестом!». Она этот крест видела, а остальные присутствующие на церемонии нет. Мы уже позже поняли, что нужно было сфотографировать этот ужас, но сами понимаете, в тот момент нам было не до этого пояснила родственница.

По предположению тагильчан, похоронная атрибутика может использоваться похоронными агентствами по нескольку раз при кремации. Если судить по внешнему виду гроба, который был в траурном зале, то по мнению тагильчан, он мог быть использован для церемоний неоднократно ранее.

Кладут тело в гроб. После траурной церемонии гроб вместе с телом уносят, тело сжигают, гроб остаётся. Это так бывает при кремации. А руководство вместе с менеджером просто в сговоре, это их бизнес - несколько раз продавать один и тот же гроб поделилась тагильчанка.

Жители Нижнего Тагила считают, что подобный обман – кощунство по отношению к памяти умершего и его родственникам.

На сайте ритуального дома «Обряд» в разделе «православный обряд погребения» написано: «Погребение человека во все времена сопровождалось приличествующими сему событию обрядами. Посредством погребальных обрядов живые надеялись облегчить умершему переход в иной мир и сделать его пребывание там по возможности счастливым».

Однако, по мнению родственников усопшего, после церемонии прощания у них остался неприятный осадок от подготовки ритуальным домом «Обряд».