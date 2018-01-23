Криминальный авторитет по прозвищу Овчина задержан в Алапаевске

Задержанный в Алапаевске Андрей Овчинников, известный в криминальных кругах как Овчина, подозревается в похищении человека.

По версии следователей, Овчинников причастен к исчезновению 58-летнего Анатолия Петухова, которого 19 октября 2017 года на собственной стоянке избили и увезли в неизвестном направлении неустановленные лица.

По информации «Нашей газеты», в начале 90-ых задержанный был известным в Екатеринбурге криминальным авторитетом. Его группировка занималась рэкетом, «крышеванием» бизнесменов, участвовала в переделе сфер влияния.

Если задержанному будет предъявлено обвинение в похищении, то следствие может переквалифицировать статью в более тяжкую, так как похищенный до сих пор не найден.