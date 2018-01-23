Напольные кулеры со шкафчиком
Моментально освежиться, выпить чашку кофе или чая несложно, если установить в офисе или дома компактный напольный кулер.
Оборудование комплектуется большими бутылями с водой и работает в двух режимах – на охлаждение (температура воды 4-15º С) и подогрев (90-97 º С). Удобные напольные модели дополнены компактными шкафами, где можно хранить кофе, чай, печенье, сахар, посуду. Есть кулеры, шкафчики, в которых с функцией газации, обработки озоном, охлаждения, заморозки.
Как работает напольный кулер?
Оборудование подключают к электрической сети, датчики отслеживают температуру. Вода подается в «холодный» бак и отделение для нагрева. Контроллеры автоматически активизируют системы подогрева и охлаждения. При экономичном потреблении энергии всегда в наличии кипяток и холодная вода. Чтобы сделать кофе, достаточно повернуть кран или нажать кнопку.
Преимущества кулеров со шкафчиками:
- простота в обращении, установите бутыль и включите оборудование в розетку;
- компактные шкафчики удобны для хранения всего, что нужно для чаепития;
- производительные кулеры работают бесшумно, потребляют мало энергии и рассчитаны на большое количество людей;
- оригинальный дизайн современных установок не портит интерьер;
- в продаже представлены модели с разным функционалом – озонирование, газация, охлаждение, заморозка.
Как выбрать напольный кулер и не ошибиться?
- Стоимость напольных кулеров может серьезно отличаться. Сравнивайте функционал оборудования. Не все шкафчики охлаждают или озонируют содержимое, будьте внимательны.
- При тестировании кулера проверьте, чтобы на нем не было повреждений, кнопки не западали, краны открывались плавно.
- Откажитесь от покупки, если пластик источает специфический запах. Если оборудование качественное, такого быть не должно.
- Проследите, чтобы после включения не было громких звуков – жужжания, треска, свиста и другого шума.
- Убедитесь, что класс энергоэффективности высокий, иначе кулер будет потреблять много электрической энергии.
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