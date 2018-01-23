Напольные кулеры со шкафчиком

Оборудование комплектуется большими бутылями с водой и работает в двух режимах – на охлаждение (температура воды 4-15º С) и подогрев (90-97 º С). Удобные напольные модели дополнены компактными шкафами, где можно хранить кофе, чай, печенье, сахар, посуду. Есть кулеры, шкафчики, в которых с функцией газации, обработки озоном, охлаждения, заморозки.

Как работает напольный кулер?

Оборудование подключают к электрической сети, датчики отслеживают температуру. Вода подается в «холодный» бак и отделение для нагрева. Контроллеры автоматически активизируют системы подогрева и охлаждения. При экономичном потреблении энергии всегда в наличии кипяток и холодная вода. Чтобы сделать кофе, достаточно повернуть кран или нажать кнопку.

Преимущества кулеров со шкафчиками:

простота в обращении, установите бутыль и включите оборудование в розетку;

компактные шкафчики удобны для хранения всего, что нужно для чаепития;

производительные кулеры работают бесшумно, потребляют мало энергии и рассчитаны на большое количество людей;

оригинальный дизайн современных установок не портит интерьер;

в продаже представлены модели с разным функционалом – озонирование, газация, охлаждение, заморозка.

Как выбрать напольный кулер и не ошибиться?

Стоимость напольных кулеров может серьезно отличаться. Сравнивайте функционал оборудования. Не все шкафчики охлаждают или озонируют содержимое, будьте внимательны.

При тестировании кулера проверьте, чтобы на нем не было повреждений, кнопки не западали, краны открывались плавно.

Откажитесь от покупки, если пластик источает специфический запах. Если оборудование качественное, такого быть не должно.

Проследите, чтобы после включения не было громких звуков – жужжания, треска, свиста и другого шума.

Убедитесь, что класс энергоэффективности высокий, иначе кулер будет потреблять много электрической энергии.

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