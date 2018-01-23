Новый развод: фальшивые деньги подсовывают в авто на парковках Нижнего Тагила

Со слов жителя Нижнего Тагила, его коллега увидел купюру в 500 рублей под дворником автомобиля, припаркованного возле гипермаркета «Лента» на Свердловском шоссе.

Вышел из «Ленты» с покупками, сел в машину, увидел пятисотку. До этого как раз в сети описывались подобные случаи в других городах. Подумал, что это развод какой-то. Вспомнил, что читал раньше о таком и сел в машину и уехал. Купюра, конечно, поддельная, просто фантик рассказал тагильчанин.

Обстоятельства, в которых побывал житель Нижнего Тагила, похожи на описание схем автоугона. Подобные схемы автовладельцы обсуждают в сети.

По информации из открытых источников, схема сводится к следующему: человек подходит к своему авто на парковке возле магазина, загружает покупки, садится за руль, включает зажигание и видит на лобовом стекле купюру под дворником. Водитель выходит из машины, оставляет дверь разблокированной. И тут грабители могут угнать автомобиль, воспользовавшись замешательством водителя и отсутствием блокировки.

Житель Нижнего Тагила, который обнаружил купюру на лобовом стекле, рассказал, что заметил подозрительный автомобиль неподалеку.

Сначала подумал, что может с деньгами афера какая-то. Вроде розыгрыша. Возможно показалось, но за мной тронулась с парковки машина тонированная. Позже прочитал, что по Уралу на форумах активно обсуждают подобные случаи. Чтобы это ни было, тагильчанам нужно обращать внимание на то, что происходит на парковках. Мало ли поделился житель Нижнего Тагила.

Аферу с купюрой на лобовом стекле описывают не только в российских пабликах. О подобных попытках угона известно по всему миру, в частности в США.