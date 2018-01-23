Полиция проверит группы с интимными фото школьниц Урала по заявлениям от родителей

В социальной сети «ВКонтакте» в 2017 году появилось несколько закрытых групп, на стенах которых публикуются интимные фотографии школьников Екатеринбурга и окрестных городов. Здесь же появляются снимки несовершеннолетних с алкоголем и сигаретами в руках.

Рядом с фото нередко указаны данные «героев»: имя, фамилия и номер учебного заведения. На стенах интернет-сообществ опубликованы десятки обнаженных девушек, а рядом - ссылки на их личные страницы. За удаление записей администраторы нередко просят деньги. По мнению экспертов, в этом и состоит смысл существования подобных групп. Участниками сообществ числятся не только подростки, но и граждане 18+.

Можно оскорблять и унижать. Не удалю запись без причины или без договоров написано администратором в правилах сообщества.

Для того, чтобы появиться в записи группы, совсем не обязательно делиться с малознакомыми людьми своими снимками «ню».

Ведет себя как шлюха написано рядом с одной из ссылок на стене сообщества.

При этом, ни фото, ни другой информации в записи нет. Получается, что в группе может появиться запись о любом пользователе социальной сети.

В полиции советуют в случае публикации фотографий ребенка в подобных группах незамедлительно обращаться к ним.

По словам представителя полицейского Главка Валерия Горелых, родителям необходимо не просто следить за поведением своих детей в социальных сетях, а тщательно контролировать использование ими интернета. В случае выявления нарушений в отношении несовершеннолетних, необходимо обращаться в полицию и не оставлять такие инциденты без внимания. Есть люди, которые в подобных группах вымогают деньги, а есть те, кто добивается секса с несовершеннолетними.

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Зачастую, родители даже не в курсе ситуации. Редакция связалась с отцом одной из школьниц Екатеринбурга, интимные снимки которой попали в одну из таких групп. Выяснилось, что родители не знали о публикации и о самих снимках. Отец девочки поблагодарил редакцию за бдительность и пообещал серьезно поговорить с дочерью о причинах появления подобных фотографий в Сети.

Обращаться в полицию или нет, я думаю, мы уже решим внутри нашей семьи, но профилактическую беседу провести нужно обязательно заявил отец девочки.